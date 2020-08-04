Kaf-Kaf, TFF’ye itiraz edecek

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, TFF'nin aldığı küme düşmeme kararının başarısız takımları ödüllendirdiğini, başarıyı hedefleyen ve son maçta kaybeden Play- Off takımlarını ise cezalandırdığını söyledi. Futbola yatırım yapıp 40 derece sıcakta Play-Off oynayıp masraf yapan kulüplerin mağdur olduğunu dile getiren Büyükarcı, "Maddi ve manevi açıdan büyük zararlar yaşadık. Düşme kaldırılmadan bu iş olsaydı problem yoktu. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Gerekli hukuki başvurularımızı bu hafta içinde yapacağız" dedi.