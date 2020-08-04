Kaleye Arlauskis

Süper Lig'de başarısız geçen sezonun ardından eksik mevkilere takviye yapmak için harekete geçen Göztepe yönetimi, 1 numara operasyonuna başladı. Takımda 3 yıldır forma giyen kaptan Beto Pimparel'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci transferi için kolları sıvayan yöneticiler, Romanya'da Cluj ekibinin formasını giyen Giedrius Arlauskis'i gündemine aldı.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Romanya'da 3 yıl forma giydikten sonra kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki başarılı Litvanyalı file bekçisine teklif götüren Göztepe yönetimi gerçekleşen ilk temastan olumlu bir yanıt aldı. Avrupa'nın birçok ekibinden teklifler alan tecrübeli eldivenin transferi için İzmirli kurmaylar aşama kaydetti. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Göztepe, Litvanyalı file bekçisi ile maddi şartların oluşmasının ardından resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Arlauskis daha önce Rubin Kazan, S.Bükreş, Watford ve Espanyol ekiplerinde oynadı.