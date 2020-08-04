KSK’de trafik yoğun

Transfer yasağı nedeniyle dört sezondur birkaçı hariç altyapısından gelen oyuncularla mücadele edip bir kez çeyrek finalde, bir kez de finalde İkinci Lig'in kapısından dönen Karşıyaka'da yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Eski Sırp stoperi Igor Duric'e olan 160 bin Euro'luk borcu kapatarak FIFA tarafından 6 puan silme ve hatta küme düşürülme riskinden kurtulan Karşıyaka, öncelikle teknik direktör sorununu çözmek istiyor.

TOLUNGÜÇ İLE DEVAM KARARI

Öncelikle sözleşmesi sona eren teknik direktör Soner Tolungüç ile bir araya gelecek yönetimin bu hafta içinde tecrübeli teknik adamla masaya oturacağı ve yeni sezon için anlaşma zemini arayacağı bildirildi. Yola Tolungüç'le devam etmeyi planlayan kurmaylar daha sonra da sözleşmesi biten oyuncularla görüşecek. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Kaf-Kaf anlaşmaları biten 9 oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekipte, Anıl Çıracı, Arif Cilak, Cenk Özbey, Hakan Kuş, Harun Atalay, Metin Peker, Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci ve takım kaptanı Mustafa Aşan'ın sözleşmeleri sona erdi.