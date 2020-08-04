Manisa FK umut ekti hüzün biçti

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla 5-4 yenilerek tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Manisa FK da şok devam ediyor. Ligde geçen sezon da Play-Off maçlarından eli boş dönen siyah-beyazlılar, bu yıl kulüpteki yeni yapılanmayla çok güçlü bir kadro oluşturdu. Sezonun ilk yarısını aylarca namağlup lider götüren Manisa ekibi, ikinci yarıda 6 puanlık müthiş avantajını yitirip zirveyi 10 puan farkla Samsunspor'a kaptırdı. Korona virüs salgını yüzünden sezonun 4 ay durması sonrasında TFF tarafından 2. sıradan direkt 1. Lig'e alınmayı bekleyen Manisa FK, son dakikada alınan Play-Off kararıyla ilk şoku yaşadı. Hayal kırıklığına rağmen Play-Off'ta İnegölspor ve Sancaktepe FK'yı elemeyi başaran Manisa, finalde ise uzatma bölümünde 10 kişi kalan Tuzlaspor'a seri penaltılarla 5-4 teslim oldu.