Nazilli Bld’den Hüseyin atağı

TFF 3. Lig'de gelecek sezon hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Halide Edip Adıvarspor'un orta saha oyuncusu Hüseyin Afkan'ın peşine düştü. Santrfor Ömer ve stoper Sefa Korkmaz ile kadrosunu güçlendiren Nazilli Belediyespor, 23 yaşındaki Hüseyin'le görüşmelere başladı. Gaziosmanpaşa'da futbol hayatına başlayan Hüseyin Afkan, 2014 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta forma giyen orta saha Halide Edip Adıvarspor'da profesyonel oldu. Hüseyin 4 sezondur formasını terlettiği İstanbul ekibinde çıktığı 126 müsabakada 13 gol atma başarısı gösterdi.