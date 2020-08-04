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’dan Bayram’ı alacaklar

Niğde Anadolu’dan Bayram’ı alacaklar
Giriş Tarihi: 4.8.2020

TFF 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına hız veren Altay, 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile sözleşme feshi yapan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmeyi planladığı bildirildi.

İKİ TAKIM DAHA PEŞİNDE
Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Ekol Göz Menemenspor ile bu sezon 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'un da istediği ifade edildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram Büstaç 2018 yılında bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sezonun devre arasında ise Niğde Anadolu FK ekibine transfer olan Bayram, 4 lig maçına çıktı.

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