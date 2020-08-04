Özil’den Ayaskent’e ‘Sura’ çıkarması

İngilizlerin ünlü futbol kulubü Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe Bergama'daki Ayaskent köyüne bayram çıkarması yaptı. Özil, köyde 2014 Türkiye güzeli olan Amine Gülşe'nin dayısı ve akrabalarıyla bayramlaştı. Özil ve eşi Gülşe'nin köyde özellikle Kurban Bayramları'nda geleneksel olarak yapılan ve Sura olarak isimlendirilen Ege usulü kaburga dolması yemeğini yedikleri öğrenildi.

ÇEŞME'YE GİTTİLER

Çiftin köye geldiği lüks cipi Amine'nin kullandığı görüldü. Çift akraba ziyaretlerinin ardından Gülşe'nin daha önce köyde inşa ettirdiği villaya geçti. Özil, kendisine yakın ilgi gösteren köylülerle de fotoğraf çektirdi. Özil ve Gülşe'nin daha sonra Çeşme'ye geçtikleri ifade edildi. Çiftin köye gelişini Özil'in fotoğrafıyla birlikte sosyal medyada duyuran Bergama'nın tanınmış isimlerinden Şükrü Güngör, köyle ilgili son günlerde çıkarılan karantina söylentileri için, "Arsenalli ünlü futbolcu, köyümüzün damadı Mesut Özil, az önce köyümüzü ziyaret etti. Ayaskent'te korona karantinası var diyenler nerede?" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ