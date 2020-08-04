Şampiyon Başakşehir için sezon daha bitmedi

Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan ve Avrupa Kupaları'nda yarım kalan işi olan Başakşehir için sezon devam ediyor. 5 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak İstanbul temsilcisi Avrupa'da öncelikle çeyrek finale kalıp tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor. Son lig şampiyonu Başakşehir, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor ile de lig başlamadan Süper Kupa finalinde karşılaşacak.