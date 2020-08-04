  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Selmani’ye talip çok

Selmani’ye talip çok

’un genç kalecisini Kasımpaşa ve ’un ardından İtalyan ekipleri de istiyor.

Selmani’ye talip çok
Giriş Tarihi: 4.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani için Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulüp sıraya girdi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki eldiveni Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un yanı sıra İtalyan ekiplerinden Lecce, Udinese ve Torino'nun da istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VAR
Menemespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani'nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasına karar verildi. Geçen sezon Arnavutluk takımı KF Laçi'den kadroya dahil edilen Selmani, İzmir ekibinde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Arnavutluk Milli Takımı'na da davet edilen Selmani'nin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı açıklandı. Bu arada teknik direktör Cenk Laleci, "Yeni sezon öncesi takıma nokta transferler yapacağız. Belirlediğimiz isimler var" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selmani’ye talip çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA