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Haberler Spor Serdar Gürler şoku

şoku

’de kiralık olarak oynayan futbolcu kulüpten ayrıldı. Serdar, ile temasta.

Serdar Gürler şoku
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Göztepe'de iç transferde Serdar Gürler şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibe İspanyol ekiplerinden Huesca'dan kiralanan ve 1.5 yıldır sarı-kırmızılı İzmir ekibinde forma giyen Serdar Gürler de da ayrılıklar kervanına katıldı. Sarı-kırmızılı yönetim ile maddi konularda anlaşma sağlayamayan 28 yaşındaki başarılı futbolcu kulüpten ayrıldı. Serdar Gürler, ayrılık kararını dün sosyal medya hesabından da duyurdu.

TRABZON DA DEVREDE
Taraftarlar için 'Hep kalbimde olacaksınız' notunu düşen 28 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile görüştüğü, Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi.

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