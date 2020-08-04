TFF harcama limitlerini açıkladı!

Kulüplerin transfer planlarını oluşturmak için beklediği harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede 2. sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş , 3. sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.