Transfer telaşı

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'u hedefleyen ancak bunu gerçekleştiremeyen Altay'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. İzmir temsilcisi küme düşen Osmanlıspor'da serbest kalan orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic'le anlaşırken, iç transfer çalışmalarına da bu hafta içinde başlayacak.

TAVARES DE YOLCU

PAİXAO ile sözleşme uzatarak ilk hamleyi yapan İzmir ekibi, Hollandalı Kappel, Yılmaz Özeren ve Özgür Özkaya'nın da sözleşmelerini uzattı. Yönetim, Kerim ve Yunan orta saha oyuncusu Tatos ile yollarını ayırırken, Tavares'le de anlaşmayacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar Samsunspor'dan kiraladığı Erhan Kartal ile Konyaspor'dan geçici olarak aldığı Abdülkerim Bardakçı ve sözleşmesi biten Abdülhamit Yıldız ile yeniden anlaşmayı umut ediyor.