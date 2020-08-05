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Haberler Spor Çeyrek final yakışır sana

yakışır sana

Son şampiyon bugün deplasmandaki maçını kazanıp bir ilki başarmak istiyor.

Çeyrek final yakışır sana
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Son Süper Lig şampiyonu Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Teknik Direktör Okan Buruk, "Süper Lig'de şampiyon olup tarih yazdık. Bizim sezon henüz bitmedi. Hedefimiz çeyrek final bileti alıp bir ilki daha gerçekleştirmek" dedi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart'ta oynanan ilk maçı İstanbul ekibi 1-0 kazanmıştı.

RAKİP MANCHESTER UNİTED
Karşılaşma seyircisiz. Temsilcimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı gollü mağlubiyetlerde de üst turda. 2 ve üstünde farklı mağlubiyetlerde veda ediyor. Temsilcimizin, Kopenhag'ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. İlk maçta LASK Linz'i 5-0 mağlup eden MANU, sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.

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