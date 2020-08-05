Fenerbahçe’den müthiş tepki

FUTBOL Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin gelecek sezon yapabileceği harcama limitlerini duyurdu Fenerbahçe ayağa kalktı. Geçen sezon 224 milyon lira olan F.Bahçe'nin limiti 177 milyon TL'ye gerileyince taraftarlar yayıncı kuruluşa tepki gösterip kampanya başlatırken yönetim de zehir zemberek bir açıklama yaptı.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN

KAMUOYUNA duyuru başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF tarafından açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız, bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü mücadeleyi sonuna kadar verecektir" denildi.

'GEREKEN HERŞEY YAPILACAK'

AÇIKLAMADA, "Bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 Milyon TL olacaktı. Mevcut oyuncularımızın yükümlülükleri açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç transfer yapmadığımız durumda dahi kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır. Gereken her şey yapılacaktır. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyoruz" denildi.