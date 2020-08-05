Galatasaray, Arda Turan transferini resmen duyurdu

Arda Turan Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı yönetim ile gün içerisinde Türk Telekom Stadı'nda görüşme gerçekleştiren yıldız futbolcu, görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz'in Beykoz'daki evine giderek, 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Turan'ın, imzayı attığı sırada yanında Galatasaraylı yöneticilerden; Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal'ın yanı sıra takımın idari direktörü Şükrü Hanedar da yer aldı.

Transferin Galatasaray teknik heyetinin Başkan Mustafa Cengiz'e yazılı ve sözlü olarak talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

Sözleşmeyi başkanla birlikte imzalayan Arda Turan, boş mukaveleye imza attı.

Sarı kırmızılı kulüpte 66 numaralı formayı giyecek olan 33 yaşındaki futbolcunun alacağı ücreti Galatasaray Kulübü belirleyecek.



MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Başkan Mustafa Cengiz, "Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

İmzaların atılmasının ardından Arda Turan, Galatasaray forması ile kulüp televizyonunu objektiflerine poz verdi.