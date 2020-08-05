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Göz-Göz Volkan ve Soner için devrede

Göz-Göz Volkan ve Soner için devrede
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Göztepe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Lig bitiminde ayrılan Beto'nun yerine Volkan Babacan'la görüşmeler başladı. Daha önce Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan için İstanbul ekibiyle görüşmeleri sıklaştırdı.

OKAN BURUK KARŞI ÇIKIYOR
DAHA önce Göztepe'de de görev yapan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk'un Volkan Babacan'ın kalmasını istediği ve Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu'nun da yeniden kiralanmasına karşı çıktığı öğrenildi. Buruk'un, "Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Her ikisine de ihtiyacım olacak" dediği iddia edildi.

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