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Göztepeli taraftarlar hentbole sahip çıktı

Göztepeli taraftarlar hentbole sahip çıktı
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Göztepe yönetimi hentbol şubesinin alt yapı faaliyetleri dışında devamına sıcak bakmıyordu. Yönetim ile taraftar grupları bir araya geldi. Toplantıdan hentbol şubesinin yönetiminin taraftara bırakılması kararı çıktı. Taraftar gruplarından oluşan yönetim faaliyetlerini yönetimin gözetiminde sürdürecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar hentbol şubesini yaşatabilmek için bir araya geldi ve piksel kampanyasını başlattı. Kampanyanın ilk günlerinde hentbol federasyonunun Süper Lig için talep ettiği katılım payı toplandı. Taraftar gurupları hentbol şubesine kaynak sağlamak için kombine bilet satışı ve konser etkinleri de düzenleyecek. Göztepe hentbol takımının hangi ligde mücadele edeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

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