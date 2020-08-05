G.Saray’da operasyon

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı golcü Falcao'nun yanı sıra 5 oyuncu ile daha yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda İstanbul temsilcisi Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ı gözden çıkardı. Terim'in bu oyuncuların sezon başı kampında görmek istemediği belirtildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi. 12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın yeri doldurulmaya çalışılıyor.

SERİ VE LEMİNA'YI İSTEDİ

SAĞ beke giden Mariano'nun yerine takviye isteyen tecrübeli teknik adamın kiralıklardan Seri ve Lemina'nın da takımda kalmasını istedi. Terim'in ayrıca Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında.