Hayırlı evlat

Altay'ın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkaçar yuvadan uçtu. Bu sezon gösterdiği performansla bir çok kulübün transfer listesine giren genç defans oyuncusu, Fransa'nın Lyon kulübüyle 5 yıllık anlaşma imzaladı. Dün, yetiştiği kulüp olan Altay'a gelerek vedalaşan başarılı futbolcu Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin Lyon'dan Özkaçar'ın bonservisi için 1.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

KULÜP GELEN PARAYLA RAHAT NEFES ALDI

Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı. İzmir ekibinin bu satıştan kasasına 12 milyon 295 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurmanın planlarını yapıyor. Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.



AVRUPA'YA GİDİYORLAR

TÜRK futboluna sayısız yıldızlar kazandıran Altay'ın yetiştirdiği bir çok futbolcu Avrupa'da çeşitli liglerde forma giydi. Siyah-beyazlı kulüpte yetişen Okay Yokuşlu şuan La Liga'da Celta Vigo'da banko forma giyiyor. İzmir ekibinin bünyesinden yetişen Ak Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan, Çağdaş Atan ve Sinan Kaloğlu'da uzun yıllar Avrupa'nın önemli liglerinde görev yaptı.



2018 YILINDA A TAKIMA ÇIKTI

Buca ve Altınordu altyapılarında oynayan Cenk Özkaçar, 2014 yılında Altay'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte 2018 yılında profesyonel oldu. 2018-2019 yılında 3. Lig ekibi Karacabey'de kiralık olarak forma giydi. Cenk Özkaçar 2 senelik profesyonel kariyerinde Lyon'a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.