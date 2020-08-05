Kaf-Kaf tarih yazacak

Basketbolda yeni sezon öncesi geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta büyük çıkış yakaladığı kadrosunu büyük oranda koruyup 3 takviyeyle güçlendiren Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, hedeflerinin hem lig, hem Türkiye Kupası ve hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zirve olduğunu söyledi. Takımdan ayrılan Jordan Morgan, Tony Crocker ve Brandon Triche'in yerine Raymar Morgan, Sek Henry ile Mahir Agva'yı alıp diğer oyuncularını kadroda tutan Kaf-Kaf'ta Ufuk Sarıca, geçen sezondan çok daha da avantajlı ve güçlü bir kadroyla lige başlayacaklarını söyledi.

"KADROMUZU KORUDUK"

ANADOLU Efes Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin yine ligde favori ekipler olacağını dile getiren Sarıca, "Kadroyu korumuş olmamız bizim için büyük avantaj. Geçen sezona 11-12 yeni oyuncuyla başlamıştık. Bu defa kadromuzu çok büyük ölçüde koruduk ve iyi oyuncularla takviye ettik. En büyük avantajımız istikrar olacak" dedi. "Geçen sezonun tamamlanamaması bizim açımızdan büyük şansızlık oldu" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "FIBA Europe Cup'ta şampiyon olmak için iki galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligde de şampiyonluğu kovalayabilirdik. Bu sezon daha farklı ve güçlüyüz. Hedefimiz hem lig, hem kupa ve hem de Avrupa'da büyük başarılar. Biz her kupaya talibiz" dedi.



YENİLERDEN ÇOK UMUTLU

Raymar Morgan ve Sek Henry'yi sisteme kısa sürede adapte etmeye çalışacaklarını söyleyen Sarıca, "Raymar Morgan, takımdan ayrılan Jordan Morgan'a göre daha kısa ancak ribaund sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. İki oyuncu arasında Jordan lehine 2.5-3 ribaund farkı var ama biz takım olarak ribaund kovalayan bir takımız. Nitekim geçen sezon da uzun takım olmamamıza rağmen ligde ribaund sıralamasında ikinci sırayı almıştık. Yine aynısını yapmaya çalışacağız. Bu sezon Raymar skorer olduğu için Jordan'dan farklı kullanacağız" diye konuştu.