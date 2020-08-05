KSK’de gözler Doğukan’da

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off finalinde penaltı atışları sonunda Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig şansını kaçıran Karşıyaka'da gözler Doğukan İnci'ye çevrildi. Beşiktaş'ın listesinde olan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da devreye girdiği öğrenildi. Kartal'ın 2 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vermeyi önermesinden sonra resmi adımı atmamasından dolayı, yeşil-kırmızılı kurmayların talip olan diğer kulüplerinde tekliflerini değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

DOĞUKAN 19 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon yeşil-kırmızılı ekibin gol yükünü çeken Doğukan İnci, lig ve Play- Off'larda görev yaptığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısını gösterdi. Sol kanat, 10 numara ve santrafor pozisyonlarında görev yapabilen Doğukan 5 golünde pasını verdi. Süper Lig'den bir çok takımın transfer listesinde olan Doğukan İnci'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ