Menemen’de rota Köse

TFF 1. Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen bir kadro kurmak için kolları sıvayan Ekol Göz Menemenspor öncülüğü forvet hattına verdi. Sarı-lacivertlilerin, listesinin en başında Samsunspor'dan ayrılan Bahattin Köse olduğu öğrenildi. İleri uçta Ali Özgün, Hüseyin Çolak ve Samed Ali Kaya ile yolların ayrılmasından sonra gözler hücum hattına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde Bahattin Köse ile masaya oturması bekleniyor. Almanya'da Rot Weiss Ahlen ve Arminia Bielefeld, Belçika'da ise Mons takımlarında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli golcü, Türkiye'de Akhisarspor, Altınordu, Manisaspor, Adanaspor ve son olarak Samsunspor'da forma giydi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyon olan Karadeniz ekibinde 25 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı. Samsunspor'dan ayrılan Bahattin Köse'nin bonservisi elinde bulunuyor. Oyuncu İzmir'e davet edildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ