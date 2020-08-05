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Haberler Spor Nazlı Savranbaşı’nın aklı şampiyonlukta

’nın aklı şampiyonlukta

Nazlı Savranbaşı’nın aklı şampiyonlukta
Giriş Tarihi: 5.8.2020

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek İzmirli milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden sonra bir an önce yarışmak istediğini söyledi. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan 16 yaşındaki Nazlı, olimpiyatların ertelenmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Avrupa Şampiyonası aralık ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl çoğu yarışma pandemi nedeniyle iptal oldu. Bu yarışmalar da bizim motivasyonumuzu artırıyor. Hedefim bu şampiyonada kürsüye çıkmak, hatta şampiyonluk elde etmek" dedi.

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