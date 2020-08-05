Oğulcan’a kanca

Yetiştirdiği futbolcularla marka haline gelen Altınordu'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor kanca attı. Başarılı futbolcu için kırmızı- lacivertli kulübün 700 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinin genç futbolcuyu almak için girişimlerine hız verdiği öğrenildi. Bordo-mavili ekip son olarak Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'yi 307 bin Euro ödeyerek renklerine katmıştı. Karadeniz temsilcisi iki sezon öncede İzmir ekibinden yine file bekçisi Erce Kardeşler'i transfer etmişti. Altınordu'da 2016 yılında profesyonelliğe adım atan Oğulcan Ülgün bu sezon TFF Birinci Lig'de 25 müsabakada forma giydi.

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ

MAÇ başına 56.7 pas yapıp yüzde 86.4 başarı yüzdesi yakalayan Oğulcan 21 ikili mücadelede de yüzde 52.4 başarı ortalaması sağladı. Toplam 2081 dakika oynayan orta saha oyuncusu gol ya da asist üretemedi.