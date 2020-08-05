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Sol 5 isim

, ’nın yanı sıra Jatta, Melgarejo, Chidera Ejuke ve ’yi gündemine aldı.

Sol kanada 5 isim
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Sol kanada takviye yapacak F.Bahçe'de yönetim, bu mevki için 5 isim belirledi. Sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'da da oynayan son olarak PSV forması giyen Bruma'yı listenin en başına yazdı. İstanbul ekibinin 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunacağı belirtildi. Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin Bruma'yı transfer edememesi halinde Alman ekibi Hamburg'da oynayan Bakery Jatta, bonservisi elinde olan Lorenzo Melgarejo, Heerenveen forması giyen Chidera ile Rayyan'da görev yapan Yacine Brahimi'yi de transfer listesinde bulunduruyor.

İMZALAR ARDI ARDINDA
Fenerbahçe yönetimin, bu hafta içinde de daha önce görüşüp prensip anlaşmasına vardığı futbolcuları da resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'dan aldığı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Alanyasporlu Steven Caulker ve Bakasetas ile de sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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