Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Güney Marmara Bölgesi'nin önemli turizm kenti Erdek ve bağlı kırsal mahalle plajlarında denize giren, piknik alanlarını kullanan bir kısım tatilcinin bıraktığı atıkların içinde pet ve cam şişeler, çocuk bezleri ve yiyecek artıkları olduğu göze çarptı. Kurban Bayramı tatilini Erdek kent merkezi başta olmak üzere Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı gibi turistik mahallelerdeki plajlarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler çevrecilerin tepkisini çekti.





ERDEK'İ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRECEKSENİZ GELMEYİN



Erdek ilçesinin ve turistik kırsal mahallelerin yer aldığı Kapıdağ Yarımadası'nın plajlarında ve cennet koylarında denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin geride bıraktıkları atıklar rahatsız etti.



Erdek ve bağlı kırsal mahalleri kontrol için gezintiye çıkan çevreciler, karşılaştıkları çöp birikintilerini görüntüledi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyarsız insanların her yeri çöplük alana dönüştürdüklerini belirten çevreciler, çevreye duyarlı olmayan tatilcilerin Erdek'e gelmemelerini istedi. Çevreye duyarlı, bulunduğu kenti kirletmemeye özen gösteren, yerel yönetime bu konularda yardımcı olan, çöp konteynırlarının önüne araçlarını park etmeyen, belediye temizlik görevlilerinin ulaşma imkanı olmayan alanlara çöp atmayan gerçek tatilcilerin Erdek'e gelmelerini isteyen ilçe halkı, çöplerin atılması için ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilen çöp konteynırlarını kullanan tatilcileri ise alkışladıklarını bildirdi.