Usta geliyor

TFF 1. Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planları-nı yapan Altay takımı tecrübe-li teknik patron Yücel İldiz'e emanet etmek için gün sayı-yor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıl-masından sonra arayışlarına hız veren siyah-beyazlı yöneti-min, 67 yaşındaki teknik adam-la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İldiz'in önümüzdeki günlerde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek kurmaylarla son detayları konuşmak için masaya oturması bek-leniyor. Tecrübeli teknik adam Yücel İldiz'in resmi imzaya çok yakın olduğu bildirildi.

ALTAY'A SÖZÜM VAR

Geçmiş yıllarda da siyah-beyazlı kulübün gündeminde yer alan tecrübeli teknik adam, "Altay yönetimine sözüm var. Önümüzdeki günlerde oturup konuşacağız. Benim için hedefler önemli. İzmir'in değerli kulübü Türk futbolunun önemli camialarından biri olan Altay ile hedeflerimiz örtüşürse çalışmaktan şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'de Denizlispor'u ilk 2'den Süper Lig'e çıkarma başarısını gösteren tecrübeli teknik adam, 2000-2001'de Malatyaspor, 2004-2005'te Orduspor ve 2009-2010 Karabükspor'u Süper Lig'e taşıdı.



İÇ TRANSFER BEKLEMEDE

Altay'da yönetim, teknik heyete imza attırdıktan sonra iç transfer görüşmelerine hız verecek. Siyah-beyazlı kurmayların, yeni gelecek teknik direktörün vereceği rapor doğrultusunda sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturmayı planladığı öğrenildi. İzmir ekibi pandemi döneminde, Portekizli forvet Paixao, Kappel, Putsila, Özgür ve Yılmaz ile sözleşme imzalamıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ