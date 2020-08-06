Akhisarspor’un transferde içi rahat

TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti. Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven serbest kaldı. Akigo'da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Fatih Karabulut'ın vereceği kesin karar bekleniyor.