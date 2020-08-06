  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor’un transferde içi rahat

’un transferde içi rahat

Akhisarspor’un transferde içi rahat
Giriş Tarihi: 6.8.2020

TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti. Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda Ergin Keleş, Muhammet Reis ve Eray Ataseven serbest kaldı. Akigo'da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Fatih Karabulut'ın vereceği kesin karar bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’un transferde içi rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA