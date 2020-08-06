Altay’da Keleş sesleri

TFF 1. Lig'de gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Altay, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapan forvet Ergin Keleş ile el sıkıştı. Manisa ekibiyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede İzmir'e gelerek siyah-beyazlı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor. Futbola 1999 yılında Trabzonspor'da başlayan tecrübeli oyuncu, 2002 senesinde bordo-mavililerde profesyonel oldu. Akçaabat Sebat, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Giresunspor ve Akhisarspor kulüplerinde forma giydi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

TECRÜBELİ oyuncu kariyerinde 320 maçta forma giydi, 61 kez rakip fileleri havalandırırken 22 golün pasını verdi. Ergin Keleş, Süper Lig'de 118 mücadelede 11 gol atıp 6 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Akigo formasıyla 22 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ