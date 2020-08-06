Altına hücum

Kadrosunda sadece altyapıdan yetiştirdiği ve gurbetçi futbolculara şans veren Altınordu, yetiştirdiği yeni yıldızlarla Avrupa devleri ve Süper Lig kulüplerinin radarından çıkmıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Erce Kardeşler ve Erdoğan Yeşilyurt gibi isimleri Türk futboluna kazandıran kırmızı-lacivertli ekibin genç yetenekleri için bir çok kulüp sıraya girdi. 17 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil ile 15 yaşındaki Burak İnce için İngiliz, İtalyan ve Alman kulüpleri devrede. Bu isimler henüz 18 yaşını doldurmadığı için kulübün transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği henüz netlik kazanmadı.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Kırmızı-lacivertlilerin gençleri Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert ve Oğulcan Ülgün için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi. Oğulcan ve Hüseyin Atakan Üner için Trabzon ile Başakşehir'in ciddi adımlar attığı öğrenildi. Özellikle son dönemde İzmir ekibinden bir çok oyuncu olan borda- mavili ekibin bu iki ismi bitirmek için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Muhammed için ise Kasımpaşa, Malatya ve Beşiktaş ile temasların sürdüğü bildirildi.



EROĞLU'NA DA TEKLİFLER GELDİ

ALTINORDU'DA uzun yıllardır teknik adam olarak görev yapan Hüseyin Eroğlu'da genç oyuncuları vitrine çıkartarak bir çok Süper Lig ekibinin gündemine girdi. Genç teknik adamın pandemi döneminde isimi önce Fenerbahçe ardından da Yeni Malatyaspor ile anılmıştı.



TRABZON ÇOK ISRARCI

ALTINORDU'NUN çatısı altında 12 yıldır top koşturan Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna katmak için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli yönetim, 22 yaşındaki önliberonun bonservis bedelini 400 bin Euro olarak belirledi. Ayrıca bu sezon ilk kez A Takım'da görev yapan ve attığı golle TFF 1. Lig'de en genç gol atan isim olan Burak İnce için ise Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'in yakın takibini sürdürdüğü öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ