Arda Turan Galatasaray’da

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Galatasaray'da imza törenleri başlayacak. Bonservisi elinde olan ve bir süre önce anlaşma sağlanan yerli yıldızlarla sözleşme imzalanacak. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Barcelona'dan ayrılan hücum oyuncusu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki futbolcu maç başına 15 bin Euro alacak. Sivasspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Emre Kılınç, Ç. Rizespor'dan ayrılan forvet Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalanacak. Oyuncular 12 Ağustos'ta Florya'da yapılacak ilk idmanda yer alacak. Bu arada yönetim, Porto'nun Telles'i satması üzerine 1.8 milyon Euro ile 3.6 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.