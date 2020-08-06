Başakşehir havlu attı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Başakşehir, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Kopenhag'a farklı mağlup oldu ve Avrupa Kupalarına veda etti: 3-0. 4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 23'te Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 24'te Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 39'da sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.

FALK SON SÖZÜ SÖYLEDİ

52'de ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 53'te beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı: 2-0. 62'de orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu: 3-0. 85'te ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı. Maç 3-0 sona erdi.



"POLİSİ KINIYORUM"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada dün kaldıkları otele iki kere saldırıldığını ancak Danimarka Polisi'nin bir önlem almadığını söyledi. Buruk, "Biz buraya misafir olarak geldik. Kopenhag takımı da bizim ülkemize misafir olarak geldi. Biz onları çok iyi ve güvenli bir şekilde ağırladık. Ancak otelimize yapılan saldırı, hem bizi hem de oteldeki diğer insanları korkuttu. Bununla ilgili hiç önlem almayan polisi ve devamında hiçbir şey yapmayan polisi kınamak istiyorum." dedi.