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Haberler Spor Bekir Yılmaz liste başında

liste başında

Bekir Yılmaz liste başında
Giriş Tarihi: 6.8.2020

TFF 1. Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Altınordu'nun transfer listesinde tecrübeli orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ın olduğu öğrenildi. Geçen sezon Giresunspor forması giyen merkez orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Karadeniz ekibiyle lig bitmeden yollarını ayıran 32 yaşındaki İzmirli futbolcunun, kırmızı-lacivertli kulübün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bucaspor altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Giresunspor'da forma giydi. Geçen sezon yeşil-beyazlı ekipte görev yaptığı 23 maçta 1 gol atarken 4 asist yaptı. Bekir Yılmaz, Süper Lig'de görev yaptığı 120 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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