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Haberler Spor Beşiktaş’tan dev teklif

Beşiktaş’tan dev teklif

Golcü ’ın yerini doldurmaya çalışan yönetim, Mandzukic’e servet önerdi.

Beşiktaş’tan dev teklif
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Beşiktaş Mario Mandzukic için bastırıyor. Yönetim son olarak Al Duhail'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcüyle iki yılda ödenmek üzere 1.5 milyon Euro imza parası, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 2 milyon 250 bin Euro maaş verdi. Yönetim ayrıca takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda, ilk yıl için geçerli olmak üzere 1 milyon Euro ekstra imza parası, 1 milyon Euro ekstra maaş ve alınacak her puan bir karşılığında 50 bin Euro önerdi. Hırvat futbolcu Devler Ligi'nde üst tura çıkılması halinde ise her turda 150 bin Euro ekstra prim kazanacak.

YÖNETİM PARA BASACAK!
İSTANBUL ekibi, gruplara kalınamaması halinde Mandzukic'e sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı da verecek. O tarihe kadar kendisine ödenecek olan aylık ise 300 bin Euro olacak. Limit kısıtlamasının konuşulduğu şu günlerde ortada dolaşan rakamlar ise dudak uçuklattı.

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