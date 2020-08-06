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Denizlispor saldırıyor

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro hedefleyen Horoz, F.Bahçe’nin 600 bin Euro’luk teklifini reddeden sol bek ’la prensipte anlaştı.

Denizlispor saldırıyor
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Yukatel Denizlispor, transferde bomba-yı patlatıyor. 2020-2021 sezonunda ilk 5 hedefine ulaşmayı amaçlayan yeşil-siyah-lı yönetimin, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'la anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon için 600 bin Euro teklif ettiği 31 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Trabzonspor'un kapısından döndü. 8 sezon-dur Fenerbahçe'de görev yapan Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle temasa geçen başkan Ali Çetin ve kurmayları, tevrübeli oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı

BU SEZON 20 KARŞILAŞMADA OYNADI

Hasan Ali, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si kupada, 18'i ligde toplam 20 maça çıktı. 1651 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız isim, gol atamazken 4 asist yaptı. Hasan Ali, Fener-bahçe formasıyla 8 sezonda 246 maça çıkıp 8 gol kaydetti, A Milli Takım'da da 33 kez görev yapıp, 1 gol attı.

SEBAHATTİN ALP

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