Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.
F. BAHÇE'DEN BİR TRANSFER DAHA
Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki Filip Novak ile anlaştığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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