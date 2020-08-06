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Haberler Spor Fenerbahçe, 30 yaşındaki Filip Novak ile anlaştığını açıkladı

, 30 yaşındaki ile anlaştığını açıkladı

Kulübü, ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Filip Novak ile anlaştığını açıkladı

06.08.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,19:16

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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