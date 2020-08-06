Golcü harekatı başladı

Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle vedalaşan Göztepe, kadrosunu iyi iki golcüyle takviye etmek istiyor. Kamil Wilczek ile de yollarını ayırmayı planlayan yönetimin önceliği bonservisi elinde olan oyunculara verecek. Ankaragücün'den ayrılan Rodrigues ile birlikte Lille'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile ilgilenen yönetimin Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile de görüştüğü öğrenildi. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht'te oynadı.

UDİNESE'DE OYNUYOR

Geçen sezon başında İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet oyuncu, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi.



GÖZTEPE'DE KALEYE 4 ADAY

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehic ve Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor'la yollarını ayıran Adam Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi. Yönetimin kısa süre içerisinde kaleci transferini gerçekleştireceği Göktuğ Bakırbaş'ın ise takımda kalacağı öğrenildi.