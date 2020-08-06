İlacı Muric

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin harcama limitlerini açıklamasının ardından şoka giren Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişti. Kosovalı golcüyü transfer etmek isteyen İtalyan devi Lazio, sarı-lacivertlilere 18 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak İstanbul ekibi, teklife sıcak baktı. Fenerbahçe, Vedat Muric'i satarsa hem gelir elde edecek hem de Kosovalı golcü yıldızın ücreti de boşa çıkmış olacak.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği sarı-lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında. Yönetimin Vedat Muric için 20 milyon Euro istediği belirtildi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat Muric'in Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un yıldız golcüyle de bir görüşme yapacağı ifade edildi.



FARKLI YÖNTEM UYGULANMADI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Federasyon, "Kulüplerimizin isteği ve desteğiyle Türk futbolunun geleceği için limitsiz harcama düzenini kontrol altına almak amacıyla UEFA standartlarında bir mali denetim sistemini 1 yıl önce hayata geçirmiştir. Takım Harcama Limitleri'nde herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu değildir. Takım harcama limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve bağımsız denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız tamdır" dedi.



15 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muric, geçen sezon oynadığı 32 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı. İtalyan ekibi Lazio'nun ısrarla istediği tecrübeli forvet oyuncusu aynı zamanda Kosova Milli Takımı'nda da görev yapıyor.