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Haberler Spor Kanarya’da işlem tamam

Kanarya’da işlem tamam

Fenerbahçe, bir yandan harcama limitleriyle ilgili mücadele verirken, yeni teknik dirkektörü ’a da açıkladı.

Kanarya’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve F.Bahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Bulut, Çubuklu'ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor."

'YUVANA HOŞ GELDİN'
YUVANA hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam" denildi.

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