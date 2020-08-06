Trabzon’da rota Sakıb

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme Yeni Malatyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç geldi. Bir türlü anlaşmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Filip Novak'la yollarını ayırmaya hazırlanan bordo-mavili kulüp, Malatyaspor'un 28 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç ile temasa geçti. Malatyaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sakıb, bu sezon sarıkırmızılı formayla 23 maça çıkıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, 2008'de Çanakkale Dardanel'de profesyonel oldu, sırasıyla Gençlerbirliği, Denizlispor, Tavşanlı Linyit, Antalyaspor, Kayserispor ve son olarak Yeni Malatyaspor formalarını giydi.

STOPER ARAYIŞI

Trabzonspor'da transferde öncelik stoper transferi. Bordo-mavililerin listesinde Ezequiel Garay, Jemerson ve Ethan Ampadu var. Valencia'da oynayan 33 yaşındaki Arjantinli Garay'ın bonservisi elinde. Chelsea'den 19 yaşındaki Ampadu için kiralık formülü masada. Karadeniz ekibi, Monaco'da gözden düşen 27 yaşındaki Jemerson'la da temaslarını sürdürüyor.