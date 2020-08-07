Beşiktaş’ta Obbi sesleri

Beşiktaş yönetimi golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından Alanyaspor'un yıldız forveti Cisse'yle prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu kez gözünü Belçika'ya dikti. Yönetim, Standard Liege'in 24 yaşındaki golcüsü Obbi Oulare'yi kiralamak için harekete geçti. Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan 3.4 milyon Euro'ya Belçika ekibine transfer olan 1.96'lık pivot santrfor, geride kalan dönemde takımıyla 17 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın genç forveti satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katacağı bildirildi.

HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ

Hava toplarındaki hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla tanınan genç futbolcu Obbi Oulare, 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Souleymane Oulare'nin de oğlu olduğu belirtildi.