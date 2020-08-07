Çağlar için kapışıyorlar

Bu sezon Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'in öne çıkan isimleri arasında yer alan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, transferin gözdesi olmayı başardı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen devler, adeta yarışa girdi. 2019- 2020'nin ara transfer döneminden bu yana 24 yaşındaki stoperde ısrarcı olan Manchester City'nin dışında Tottenham ve Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi.

EN AZ 100 MİLYON EURO

İngiliz gazetesi The Times tarafından mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin 100 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve bu bedelin altına düşmediği ileri sürüldü.



FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Özellikle City'nin renklerine bağlamak istediği Çağlar, Leicester'ın istediği bedelle satılması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. İkinci sezonuna girdiği İngiliz ekibinde 2019- 20'de 42 maça çıkan Çağlar, bu maçlarda birer gol ve asistlik performans da sergiledi. Çağlar Söyüncü-Jonny Evans ikilisiyle ligde en az gol yiyen 6. takım olan Leicester City bu rakamdan kesinlikle taviz vermiyor.