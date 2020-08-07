Cengizli Roma’yı Amerikalılar aldı

ABD'li milyarder Dan Friedkin, Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu. Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon Euro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına karar verildiği belirtildi. Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok" ifadelerini kullandı.