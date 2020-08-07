Fener, Mendoza’yı istedi, rakip çıktı

Fenerbahçe bu sezon Ligue 1'e veda eden Amiens'in Kolombiyalı forveti Stiven Mendoza'yı gündemine alırken, rakip de çıktı. Fransız basınında Le 10 Sport'un özel haberine göre yıldız golcüye Porto'nun da talip olduğu yazıldı. Haberde sarı-lacivertlilerin Amiens yöneticileri ile temasa geçtiği bilgisi paylaşıldı. Transfer için yoğun görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi. Fransız ekibinin oyuncu için 3-4 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. 28 yaşındaki futbolcu Kariyerinde Corinthians ve New York City FC gibi takımlarda da forma giydi. Bu sezon 17 mücadeleye çıkan Stiven Mendoza 6 gol kaydetti.