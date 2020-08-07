Fenerbahçe’de imzalar konuştu

Fenerbahçe, federasyonun açıkladığı harcama limitleri nedeniyle zora girse de transferde bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Gökhan Gönül ile 1+1, Caner Erkin ile 2+1 ve Sivassporlu Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Mert Hakan yıllık 10 ve imza parası 10 milyon lira olmak üzere 20 milyon liraya imza attı. Caner ve Gökhan Gönül'ün rakamları ise henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertliler ayrıca ezeli rakibi Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'a da dün akşam saatlerinde 3 yıllık mukaveleyi imzalattı.