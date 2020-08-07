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’de imzalar konuştu

Fener, Beşiktaş’tan ayrılan eski futbolcuları Gökhan ve Caner’in yanı sıra ’tan Mert ve Trabzon’dan Novak’a forma giydirdi.

Fenerbahçe’de imzalar konuştu
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Fenerbahçe, federasyonun açıkladığı harcama limitleri nedeniyle zora girse de transferde bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Gökhan Gönül ile 1+1, Caner Erkin ile 2+1 ve Sivassporlu Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Mert Hakan yıllık 10 ve imza parası 10 milyon lira olmak üzere 20 milyon liraya imza attı. Caner ve Gökhan Gönül'ün rakamları ise henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertliler ayrıca ezeli rakibi Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'a da dün akşam saatlerinde 3 yıllık mukaveleyi imzalattı.

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