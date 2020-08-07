Göztepe’den giden gidene

Göztepe'de her geçen gün giden oyuncuların sayısı artarken tek bir oyuncu dahi almayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar olanları tedirginlikle izliyor. 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktıktan sonra takımın bankosu olan Beto, Castro, Serdar ve Jerome gibi as oyuncularının yanı sıra Deniz, Leo, Wallace Reis gibi oyuncularıyla vedalaşan Göztepe'den ayrılan son isim ise ara transfer döneminde Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Kamil Wilczek'te aynı ülkenin takımı Kopenhag'a verildi. Wilczek'inde takımdan ayrılmasıyla Göztepe'den ayrılan isimlerin sayısı 8'e yükseldi. Göztepe'de Başakşehir'den kiralanan Soner'in de eski takımına döneceği öğrenildi. İç transferde sözleşmesi biten Titi ve Napoleoni'den henüz olumlu yanıt alamayan yönetim Alpaslan'ı da iyi bir fiyat gelirse satacağı açıklandı.

GİDEN ÇOK GELEN YOK

Bu durumda neredeyse yeniden bir takım kurmak zorunda kalacak olan yönetim 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde elini hızlı tutmak zorunda. Göztepe'nin giden ve gidecek oyuncuların yerine 36 gün sonra başlayacak lig öncesinde en az 7-8 oyuncu alması ve bunu da lig başlamadan hazırlık dönemi kampına yetiştirmesi gerekiyor.



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Danimarka'nın Süper Lig ekibi Brondby'de 18 maçta 17 gol atıp 4 golün de asistini yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Kamil Wilczek İzmir ekibinde hayal kırıklığı yaşattı. pe'ye İzmir ekibinde 14 maçta sadece 1 gol atan Polonyalı golcü önceki gün Başakşehir'i eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaleyükselen Kopenhag'a transfer oldu. 32 yaşındaki Wilczek kariyerinde 5 takımda 272 maçta 122 gol attı.



WİLCZEK KOPENHAG'DA

Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin Euro karşılığında Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların devre arasında Brondby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek eski takımında müthiş bir performans sergileyip İzmir ekibine gelirken Göz-Göz'de 14 maçta sadece 1 gol atıp hayal kırıklığı yaşatmıştı. Wilczek devre arasında Göztepe'ye 1.07 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kamil Wilczek'in de gitmesiyle Göztepe'de santfor kalmadı. Göztepe yönetimi daha önce de Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yolları ayırmıştı.



Sekiz futbolcusuyla vedalaşan ve tek bir oyuncu ile bugüne kadar anlaşma sağlayamayan Göztepe'de yönetim sözleşmeleri biten Titi, Berkan ve Napoleoni'den henüz olumlu yanıt alamadı. Titi ile Fenerbahçe, Berkan ile Galatasaray, Napoleoni ile de Gaziantep FK ilgileniyordu. Sarı-kırmızılıların Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun eski takımına döneceği öğrenilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Alpaslan Öztürk'ün da 1 milyon Euro karşılığında satılacağı söyleniyor.



BORGES KESİN GİDECEK

Sözleşmesi devam eden Celso Borges'e de kulüp bulmasını söyleyen kurmayların Lamine Gassama ve Andre Poko ile ilgili de olumsuz düşündüğü bildirildi. Wilczek gibi ara transfer dönemindez Göztepe'ye katılan Zlatko Tripic'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



'NEDEN İSTEMEDİLER HALA ANLAYAMADIM'

Göztepe'yle sözleşmesi sona erdikten sonra İzmir ekibinden ayrılan kaptan Beto, transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermediğini dile getiren 35 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bana niye yeni sözleşme önermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası. Galatasaray'ın teklifi var, orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.