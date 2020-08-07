Muric piyangosu

Futbol federasyonunun harcama limitlerini açıklamasının ardından isyan bayrağı açan Fenerbahçe'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Limit sorununu çözmek için futbolcu satmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerin kapısını Lazio çaldı. İtalyan ekibinin yönetimi, daha önce gündemine aldığı Kosovalı golcü Vedat Muric için soluğu İstanbul'da aldı. Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme yapan yöneticiler, yıldız golcü için 15 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

MURİC'İ FİORENTİNA DA İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Ve§dat Muric için yapılan teklifi az buldu. Yönetimin Muric için 20 milyon Euro istediği kaydedildi. Taraflar arasında sıkı bir pazarlık yaşanırken Lazio'nun rakamı 15 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya kadar çıkardığı belirtildi. Tarafların bugün bir kez daha pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Kosova Milli Takım oyuncusu Vedat Muric için de bir başka İtalyan ekibi Fiorentina'nın da talip olduğu belirtildi. Mor Menekşeler'in yöneticileri kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetimle görüşme yapacağı ifade edildi.