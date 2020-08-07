Trabzon’un yıldızları

Trabzonspor'da piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üzerinde bulunan ve Süper Lig'in en değerli oyuncularının başında yer alan Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'de şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı. Güncellenen son değerlere göre bordo- mavili 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro'ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan lig şampiyonu Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında olan Galatasaray'ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçti.

SÖRLOTH FİYATINI YÜKSELTTİ

Güncel kadro değeri yaklaşık 82 milyon Euro olan Trabzonspor'da Norveçli yıldız golcü Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir'in piyasa değerlerindeki artış devam ediyor. Süper Lig'de gol kralı unvanına ulaşan ve piyasa değerini de 20 milyon Euro'ya yükselten forvet oyuncusu Sörloth için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devrede olduğu kaydedildi.