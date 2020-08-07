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Haberler Spor Zeki Yavru ile yollar ayrılıyor

ile yollar ayrılıyor

Tecrübeli futbolcunun ’in yeni ekiplerinden ve ile görüştüğü belirtildi.

Zeki Yavru ile yollar ayrılıyor
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Yukatel Denizlispor'un başarılı sağ kanat oyuncusu Zeki Yavru ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Yeni sezonda Ege ekibinde olmayacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ve Erzurumspor ile görüştüğü belirtildi. Zeki Yavru'nun aldığı ayrılık kararının Tolunay Kafkas'ın teknik direktör olarak yeşil-siyahlıların başına gelmesi olduğu ifade edildi.

KAFKAS İLE KAVGA ETMİŞLERDİ
TOLUNAY Kafkas ile Zeki Yavru'nun 2016 yılında Kayserispor'da tartıştığı bu nedenle iki ismin arasının açık olduğu öğrenildi. Yönetimin, Zeki Yavru'nun yerini doldurmak için transfer çalışmalarına başladığı açıklandı. Ege temsilcisinin arayışlarını Süper Lig'in yanı sıra Almanya ve Polonya'da sürdürdüğü kaydedildi. Yönetimin en az 4-5 takviye yapacağı belirtildi.

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