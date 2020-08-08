  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisar’da rota Erginer

Akhisar’da rota Erginer

TFF 1. Lig’de yeni sezon için düğmeye basan yeşil-siyahlı kurmaylar, 50 yaşındaki ’le görüşüyor.

Akhisar’da rota Erginer
Giriş Tarihi: 8.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisars-por'da kurmaylar, yeni sezon için düğmeye basarken, takımın başı-na geçecek isim için çalışma-lar yoğun bir şekilde devam ediyor. Play-Off etabında başarılı olamayan Akigo'da yönetimin teknik patron Yılmaz Vural ile devam etmeme kararı aldığı ve Reha Kemal Erginer ile görüşme yaptığı kaydedildi.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Ege Bölgesi'nde Manisaspor, Balı-kesirspor ve Denizlispor'da daha önce görev yapan 50 yaşındaki Reha Erginer, uzun bir süre Hikmet Karaman'ın ekibinde yer almıştı. Manisalı teknik adamın önceki gün Akhisar'a gide-rek kulüp başkanı Fatih Karabulut ve yönetim kuruluyla bir araya geldiği öğrenildi. Olumlu geçen görüşme sonrası tarafların önümüzdeki gün-lerde yeniden bir araya geleceği ve sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Teknik adamlık kari-yerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan Ergi-ner, Osmanlıspor, Ankaragücü, Manisaspor, Boluspor, Balıkesirspor ve son olarak Deniz-lispor'da görev yaptı. Erginer, Kayserispor, Ankaraspor ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenar olarak da çalıştı.

ÜMİT YÖNEY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar’da rota Erginer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA