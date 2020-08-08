Akhisar’da rota Erginer

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisars-por'da kurmaylar, yeni sezon için düğmeye basarken, takımın başı-na geçecek isim için çalışma-lar yoğun bir şekilde devam ediyor. Play-Off etabında başarılı olamayan Akigo'da yönetimin teknik patron Yılmaz Vural ile devam etmeme kararı aldığı ve Reha Kemal Erginer ile görüşme yaptığı kaydedildi.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Ege Bölgesi'nde Manisaspor, Balı-kesirspor ve Denizlispor'da daha önce görev yapan 50 yaşındaki Reha Erginer, uzun bir süre Hikmet Karaman'ın ekibinde yer almıştı. Manisalı teknik adamın önceki gün Akhisar'a gide-rek kulüp başkanı Fatih Karabulut ve yönetim kuruluyla bir araya geldiği öğrenildi. Olumlu geçen görüşme sonrası tarafların önümüzdeki gün-lerde yeniden bir araya geleceği ve sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Teknik adamlık kari-yerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan Ergi-ner, Osmanlıspor, Ankaragücü, Manisaspor, Boluspor, Balıkesirspor ve son olarak Deniz-lispor'da görev yaptı. Erginer, Kayserispor, Ankaraspor ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenar olarak da çalıştı.

ÜMİT YÖNEY